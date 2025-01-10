Kocaeli'de çalınan motosiklet İstanbul'da bulundu

İHA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir siteden motosiklet çalındı.
Motosiklet sahibi polis ekiplerine şikayette bulundu.
Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirildiği tespit edilen E.B. gözaltına alındı.
İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalıntı motosiklet ise İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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