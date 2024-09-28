Kocaeli'de çatıda yakılan mangal yangın çıkardı Darıca ilçesinde, bir binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Alev alan çatıdaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA

Kocaeli'de mangal faciası..

Saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Ulubey Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki 4 katlı binada meydana gelen olayda, binanın teras katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımların çatıya sıçradı.

Kıvılcımlar sonucu çatıda başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)