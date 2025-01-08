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Kocaeli'de cezaevi firarisi aracı polisin üzerine sürdü

Kocaeli'de cezaevi firarisi aracı polisin üzerine sürdü Kocaeli'de izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen hükümlü, otomobil ile seyir halinde olduğu sırada ekiplerin "dur" ihtarını uymayıp aracı polisin üzerine sürdü. Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, şahıs ise otomobili bırakıp kayıplara karıştı.