İHA
Kocaeli'de 16 KOL 41 plakalı otomobil ile D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince geçişinde seyir halinde olan M.A.D., trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı.
Ardından şahıs aracını, önünü kesen trafik polislerinin üstüne sürdü.
1 POLİS YARALANDI
Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, M.A.D. ise kaçmaya devam etti.
Kovalamacanın ardından M.A.D., otomobilini İzmit ilçesindeki Şirintepe Mahallesi Çakıl Sokak'ta bırakarak kayıplara karıştı.
Yaralı trafik polisi, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAÇAN HÜKÜMLÜ ARANIYOR
M.A.D.'nin açık cezaevinden izinli çıktığı, dönmediği için de firari olarak arandığı bildirildi.
Polis, kaçan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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