Kocaeli'de dalgalara kapılan adam boğularak can verdi
Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu.
- İHA
- 05.09.2020 - 18:30
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Sardala Koyu'nda, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı.
CANSIZ BEDENİ SAHİLDE BULUNDU
Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı’nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı’nın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.