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    Kocaeli'de dalgalara kapılan adam boğularak can verdi

    Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 18:30
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    Kocaeli'de dalgalara kapılan adam boğularak can verdi

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Sardala Koyu'nda, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı.

    Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı.

    CANSIZ BEDENİ SAHİLDE BULUNDU

    Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı’nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı’nın cenazesi morga kaldırıldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de dalgalara kapılan adam boğularak can verdi #1

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