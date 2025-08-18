Kocaeli'de dere yatağına düşen kamyonet alev aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 22.00 sıralarında Ağadere Caddesi Yosun Sokak üzerinde park halinde bulunan 41 AON 760 plakalı kamyonetin freni boşaldı.
5 METRELİK İSTİNAT DUVARINI AŞTI
Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarını aşarak dere yatağına düştü.
Düşmenin etkisiyle alev alan kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.