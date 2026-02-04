Kocaeli'de diş polikliniğine silahlı saldırı: 1 gözaltı

- Gebze'de bir diş polikliniğine tabancayla ateş açan V.Y. gözaltına alındı.
- Saldırıda yaralanan olmazken, poliklinikte hasar meydana geldi.
- Polis, olay sonrası V.Y.'yi yakaladı.
Kocaeli'de korku dolu anlar yaşandı..
Saat 15.00 sıralarında Gebze'ye Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda, özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde tedavi gördüğü iddia edilen V.Y., cadde üzerinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilden polikliniğin bulunduğu binaya tabancayla ateş açtı.
POLİKLİNİĞE ATEŞ AÇILDI
Kurşun polikliniğe isabet ederken, saldırgan otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, poliklinikte hasar oluştu.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Polisin çalışması sonucu yakalanan V.Y. gözaltına alındı.