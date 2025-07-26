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Kocaeli'de doğal gaz borusu delindi, mahalleyi gaz kokusu sardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Sızıntı nedeniyle mahalleye yoğun gaz kokusu yayılırken, olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İHA İHA
26.07.2025 03:35
Kocaeli'de doğal gaz borusu delindi, mahalleyi gaz kokusu sardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında iş makinesi doğal gaz hattına zarar verdi.

MAHALLEDE DOĞAL GAZ PANİĞİ

Borunun delinmesiyle birlikte mahalleye yoğun şekilde doğal gaz kokusu yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye doğal gaz dağıtım firması ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Gaz akışı kesilirken, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Vatandaşlar kıvılcım oluşturabilecek her türlü faaliyetten uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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