Kocaeli'de doğalgaz faciası: Apartman enkaza döndü

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, 5 katlı binanın üçüncü katında, doğalgaz sebebiyle büyük bir patlama meydana geldi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlamanın ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti.

2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Patlamada Şerife B.S., A.T.S., B.S., N.I., Günay E., B.T., Z.K. ile Ö.E.E. yaralanırken, yaralılardan Şerife B.S. ile Günay E.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, olayla ilgili inceleme başlatıldı.