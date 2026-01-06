Kocaeli'de ev yangını

- Kocaeli Karamürsel'de bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
- Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edilse de kesin nedeni araştırılacak.
- Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Kocaeli'de Karamürsel ilçesinde Kayacık Mahallesi 2293. Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı.
YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edildi.
Yangın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının elektrik kaynaklı olabileceğini değerlendirirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.