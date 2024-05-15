Kocaeli'de evinde aldatan kadın, kocasına yakalandı: 2 yaralı

İHA
Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde, gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.'yi birlikte yakaladı.
Karısını ve adamı yaraladı
Öfkelenen koca, yasak aşk kaçamağı yapan karısını su anahtarıyla, adamı da bıçakla yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.
Koca gözaltında
Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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