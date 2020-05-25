Kocaeli'de fabrika işçisi hurda malzemeden kamyonet yaptı

Bağ ve bahçe işlerinde kullanmak amacıyla hurda malzemelerle kamyonet yapan fabrika işçisi, "Araç yaklaşık bir ton yük taşıyabiliyor, 80-90 kilometre hız yapabiliyor." dedi.

Kocaeli'de bir lastik fabrikasında işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Mustafa Özsoy, 6 ayda tasarladığı bağ ve bahçe işlerinde kullanmak amacıyla hurda malzemelerle yaklaşık 500 kilogramlık tek kabinli kamyoneti 10 günde yaptı.

Özsoy, yaptığı kamyonet ile Gölcük ilçesindeki bağında işlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Tasarladığı araçla çevresindekilerin takdirini toplayan Özsoy'un 30 metrekarelik atölyesinde yaptığı kamyonetinde, hız sabitleme ve koldan çalışma özellikleri de bulunuyor.

"BİRÇOK MALZEMEYE PARA VERMEDİM"

Özsoy, hobi olarak araba ve deniz motorlarıyla ilgilendiğini, boş vakitlerinde ihtiyaçlarına göre farklı tasarımlarda ürünler yaptığını belirtti.

Kamyoneti ihtiyaç duyduğu için tasarladığını belirten Özsoy, "İşimden arta kalan zamanlarda 10 günde böyle bir araç ortaya çıkardım. Birçok malzemeye para vermediğim ve işçiliğini ben yaptığım için araç yaklaşık 3 bin 500 liraya mal oldu." dedi.

Fabrika işçisi hurda malzemeden kamyonet yaptı

"ARAÇ YAKLAŞIK BİR TON YÜK TAŞIYABİLİYOR"

Aracın tasarımının kendisine ait olduğunu, elektrik tesisatı ile montajını da kendisinin yaptığını belirten Özsoy, "Araç yaklaşık 45 derecelik eğimlerden çıkabiliyor, birçok ihtiyacımızı da görüyor. Aracı yaparken matkap tezgahı, kaynak ve taşlama motoru kullandım. Son derece rahat ve kullanışlı bir araç. Yaklaşık bir ton yük taşıyabiliyor, 80-90 kilometre hız yapabiliyor. Araçta bir otomobilin motorunu kullandım. Geri kalan parçaları da topladığım hurdalardan oluşuyor. Şu an araca bir isim koymadım ama bundan sonraki hedefim bu aracın denizde gidenini yapmak. Zaten kafamda da planladım. İnşallah burada yaptığım araçla Gölcük'ten Körfez ilçesine geçmeyi düşünüyorum." dedi.