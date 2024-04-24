Tıkalı delik kalmayacak: Duş başlığına bunu yapın, kireçten arındırın Duş başlığınızda zamanla oluşan kireçten anında kurtulun. Bu yöntemle tıkalı tek bir delik bile kalmayacak.

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Banyolar, evlerimizin en yoğun kullanılan köşelerinden biri.

Özellikle duşakabinler, günün yorgunluğunu atmak için vazgeçilmez yerlerimizden.

Ancak, banyo keyfinizi kısa süreliğine de olsa gölgeleyen bir sorunla karşılaşmış olabilirsiniz.

Duş başlıklarında zamanla oluşan kireç, suyun akışını yavaşlatarak size daha az suyla duş alma deneyimi yaşatabilir.

Üzülmeyin, duş başlığındaki kireçlerden kurtulmak için harika bir çözümle geldik. Sadece iki malzemeyle tüm tıkalı delikleri açacaksınız.

Tıkalı duş başlığını anında açıyor

Duş başlığındaki kireçlerden kurtulmanın en doğal yöntemlerinden biri karbonat ve beyaz sirkedir. Sirke asidik özelliği sayesinde kireci çözerek duş başlıklarında biriken mineralleri parçalıyor.

Karbonat ise aşındırıcı yapısı sayesinde kirecin çözülmesine yardımcı oluyor. Yüzeydeki lekeleri ve kirleri söküp atıyor.

Bu iki malzemeyi karıştırıp macun haline getirdikten sonra duş başlığına sürün ve sünger yardımıyla temizleyin. Etkisi inanılmaz.