Kocaeli’de iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Arızlı Mahallesi, Arızlı Caddesi üzerinde, aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 41 BD 386 plakalı motosiklet ile B.A. kontrolündeki 41 AKR 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

Yeşillik alana savruldular

Çarpışma neticesinde sürücüler ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan G.K. ve E.N. yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ve ekipleri sevk edildi.





Yaralalar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



