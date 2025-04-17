Kocaeli'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde, fuar alanı içinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar