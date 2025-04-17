Kocaeli'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde, fuar alanı içinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savruldu.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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