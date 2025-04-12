Kocaeli'de iş yerinden 41 bin TL çalan şüpheli yakalandı

İHA
Kocaeli'de 4-5 Nisan tarihlerinde İzmit ilçesinde bulunan işyeri ve kurumda 41 bin 600 TL para çalındı.
TUTUKLANDI
Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren H.K. isimli şahıs tespit edildi.
Polis ekiplerince H.K., 10 Nisan tarihinde yakalandı.
İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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