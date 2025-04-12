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Kocaeli'de iş yerinden 41 bin TL çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de iş yerinden 41 bin TL çalan şüpheli yakalandı İzmit ilçesinde iş yeri ve kurumda 41 bin 600 TL çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.