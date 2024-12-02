Kocaeli'de jandarma, hırsızları tek tek belirleyip yakaladı

İHA
Kocaeli'de Kandıra ilçesi Topluca, Dalca ve Sarıahmetler mahallelerinde vatandaşların evlerinden eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti.
Yapılan operasyonla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
İfadelerinin alınması sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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