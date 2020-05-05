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    Kocaeli'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

    Jandarma, aralarında anlaşmazlık nedeniyle birlikte kaçak kazı yaptıkları arkadaşları tarafından ihbar edilen 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 15:50
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    Kocaeli'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan A.T.'nin, arsasındaki konteynerin ve içindeki  malzemelerinin çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, konteyner ve yaşam malzemelerini M.P, T.U, K.G. ve T.K'nin Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi'ne götürdüğü ve burada define aramak için kullandığını tespit etti.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Bölgede yapılan aramada, define bulmak amacıyla kaçak kazıda kullanılan karot makinesi, bu makinede kullanılan uçlar, telsiz, dedektörlerle çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Kocaeli'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı ViDEO

    ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE İHBAR ETTİ

    Soruşturmayı genişleten ekipler, konteyneri çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvuran A.T.'nin de define arayan şüphelilerle ortak çalıştığını ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle arkadaşlarını ihbar ettiğini belirledi.

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Olayla ilgili şüpheli A.T.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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