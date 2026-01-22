Kocaeli'de kaçak tavuk eti parçalama tesisi mühürlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yetkililerin halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürüyor..

Bu kapsamda Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede denetim yaptı.

Denetimde; tavuk parçalama faaliyeti yürüttüğü belirlenen işletmenin ruhsatsız olduğu, gıda onay belgelerinin bulunmadığı ve hijyen kurallarına uygun çalışmadığı tespit edildi.

Denetim sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlanırken, mevzuata aykırı şekilde parçalanan tavuk ürünlerine el konuldu.

TAVUKLAR İMHA EDİLECEK

El konulan ürünler imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Faaliyeti durdurulan işletme, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Olayla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.