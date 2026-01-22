"Yastık altı" bitti: ChatGPT en güvenli yeri açıkladı! İşte tavsiyesi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın birikimi yapanların en çok kafa yorduğu sorulardan biri, “Altınlar evde en güvenli nerede saklanır?” oluyor.

Yıllardır yastık altı, dolap içi ya da gizli köşeler güvenli sanılsa da, yapay zeka devreye girdi.

Bu kez konuya, yapay zeka uygulaması ChatGPT’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

ChatGPT’ye yöneltilen “Evde altını saklayacak en güvenli yer neresi?” sorusu, geleneksel yöntemleri adeta tarihe gömdü.

İŞTE O TAVSİYE

Uygulamadan aldığı yanıt doğrultusunda harekete geçen kişi, bir kontrol kalemi yardımıyla evindeki elektrik prizini söktü.

Prizin arkasında bulunan elektrik buat boşluğunu değerlendiren vatandaş, ziynet eşyalarını bu alana yerleştirdi.

Ardından prizi yeniden monte eden kişi, altınları duvarın içine gizleyerek sıra dışı bir saklama yöntemi uyguladı.

RİSKLERE DİKKAT

Bu yöntemin sosyal medyada “zekice” gibi görünmesine rağmen ciddi riskleri bulunuyor.

Altın, gümüş ve bakır gibi metaller yüksek iletkenlik özelliğine sahiptir. Akım geçen kablolarla temas etmesi durumunda kısa devreye yol açma ihtimali yüksektir.

Kısa devre sonucu oluşan arklar, duvar içindeki yalıtım malzemelerini ve ardından tüm yapıyı etkileyebilecek yangınlara sebebiyet verebilmektedir.