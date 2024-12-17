Kocaeli'de kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu

DHA

Kocaeli'de arkadaşların kavgasında kan aktı..

Saat 21.30 sıralarında İzmit’in Erenler Mahallesi Yakut Sokakta meydana gelen olayda E.Y. ile arkadaşı E.A. arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AYAĞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Y. yanında bulunan tabancayla E.A.’ya ateş açtı. 2 bacağına kurşun isabet eden E.A. yere yığılırken, E.Y. kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.