Kocaeli'de, lojistik deposunda yangın

Kocaeli'de saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.

Ayrıca, çevre ilçelerden de Başiskele'ye birçok destek araç ve personel gönderildi.

İçerisinde madeni yağların bulunduğu öğrenilen depodaki yangına 37 araç ve 107 personel ile müdahale 2 saattir sürüyor.

Alevlere teslim olan depo dron ile havadan da görüntülendi.