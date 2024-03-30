Kocaeli'de motosiklet devrildi: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, sürücü Yağmur İ'nin dengesini kaybetmesi neticesinde 41 AST 249 plakalı motosiklet devrildi.
Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı
Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.D. kafasını yere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle E.D. hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.D'yi hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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