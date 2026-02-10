Kocaeli'de okul önünde ölümlü kaza: Acılı baba konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışı evine dönmek isteyen küçük kızın başına gelenler yürekleri dağladı.

Kaza, 4 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN SERVİS MİDİBÜSÜ ÇARPTI

Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na, İ.C.'nin kullandığı başka bir servis midibüsü çarptı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabakoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Basat köyünde toprağa verildi. Gözaltına alınan servis sürücüsü İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

''TEPEDEN AŞAĞIYA HERKES SUÇLU''

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun babası Fatih Tabakoğlu, acısının hiç dinmediğini söyleyerek suçluların bir an önce cezalandırılmasını istediğini vurguladı.

Acılı baba, yaptığı açıklamada, "Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum, organize cinayete çocuğum kurban gitti. Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık." ifadelerini kullanarak feryadını anlattı.

''BU KAZA DEĞİL, CİNAYET''

Servis değişikliği nedeniyle karmaşa yaşandığını ifade eden baba Fatih Tabakoğlu, açıklamalarda bulundu.

"Yavrumu sabah annesi servise vermiş. Servise biniyor, okula gidiyor. Okul çıkısı servisçiler keyfi, kafasına göre; bunlar galiba ağabey ve kardeşmiş, servis değişikliği yapıyor. Diğer servis okulun içinde bekliyormuş.

Çocuğum okuldan çıkıyor. Annesinin her ihtimale karşı 'bekle' dediği yerde, 5-6 dakika bekliyor.

''BENİM ÇOCUĞUM, ORGANİZE CİNAYETE KURBAN GİTTİ''

Sonra çocuk haliyle dışarıya çıkıyor ve servisini aramaya başlıyor. Okul yönetiminin, bizlerin, çocuğun, kimsenin bu servis değişikliğinden haberi yok. En azından birimizin haberi olmuş olsa çocuk da öğrenirdi, gitmesi gereken servise giderdi.

Yavrum servisin peşinden koşturuyor, 'Bu benim hakkım' diye gidiyor. Servisçi görmüyor, orada olay anında siyah bir araba var kaldırımda.

Onun da sıkıştırmasıyla galiba orada kaza oluyor. Bu kaza değil, cinayet. Benim çocuğum organize cinayete kurban gitti" dedi.

''BUNLARIN HESABI SORULACAK''

Fatih Tabakoğlu, şu ifadelere yer verdi.

"Bizim servisimizde 1'inci sınıfa giden çocuk yoktu. Hostes hanım okulun dış kapısında değil, iç kapısında bekleyip gidip alması gerekiyor. Veliler olarak servislere güvenip, çocuğumuzu yazdırıyoruz.

Bunlar ücret karşılığında oluyor. Biz yediğimizden, içtiğimizden kesiyoruz; çok zengin insanlar değiliz. Bunlara çocuğumuzu emanet ediyoruz. Benim emanetime sahip çıkmadılar.

''ADALET TECELLİ EDECEK''

Tepeden aşağıya herkes suçlu, ben buna ihmal zinciri demiyorum, organize cinayete çocuğum kurban gitti.

Çok kinliyim, biz acımızı yaşayamadık. Mahkeme kapılarında uğraşıyoruz.

Öyle veya böyle adalet yerini bulacak. Bunların hesabı sorulacak. Yavrumun arkasındayım.

Baba olarak söz veriyorum, yavrumun kanını yerinde bırakmayacağım. Adalet tecelli edecek, onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

''İHMALLER ZİNCİRİ VAR''

Anne Serpil Selin Tabakoğlu ise, "İhmaller zinciri var. Arabanın çarpması en sonraki olay, önce servis değişikliği yapılıyor.

Hiç kimsenin haberi yok. 1'inci sınıfa giden 6 yaşındaki çocuk, tek başına okulun bahçesinden nasıl çıkıyor.

Güvenlik yok, hostesin kontrolünde olması gerekiyor; hostes bu çocuğu nasıl bulamıyor?

Benim çocuğum dikkat çeken bir çocuktu. 1'inci sınıflar 5 dakika erken çıkıyorlar. 3 ya da 4 sınıf 1'inci sınıf öğrencisi var. Sen benim çocuğumu nasıl bulamıyorsun?" ifadelerine yer verdi.