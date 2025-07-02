Kocaeli'de orman yangını, yerleşimlere ulaşmadan durduruldu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan yürütülen müdahaleler sayesinde yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındığını açıkladı.

Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına 76 personel, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 3 iş makinesiyle devam ediliyor.

"YANGIN YERLEŞİMLERE ULAŞMADAN DURDURULDU"

Vali Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer yetkililer, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aktaş, yaptığı açıklamada, "Derince Yenikent'te çıkan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan durduruldu." ifadelerini kullandı. Ekiplerin özellikle kuzey bölgedeki yangının ilerlemesini engellemeye çalıştığını belirtti.

7-8 NOKTADA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise yangını söndürmek için ekiplerin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi. Rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını, ancak hava araçlarının da desteğiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını kaydetti. Müdahalenin 7-8 farklı noktada sürdüğünü aktardı.