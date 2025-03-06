Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saat 20.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde, İ.M. yönetimindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.H. (67) adlı kadına çarptı.

10 METRE SÜRÜKLENDİ

Aracın çarptığı vatandaş yaklaşık 10 metre sürüklendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.