DHA
Kocaeli'de korkutan kaza..
Saat 16.00 sırlarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen olayda G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı.
ARKADAŞINI VURDU
Tabancadan çıkan kurşun K.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Burada tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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