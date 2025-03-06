Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kocaeli'de korkutan kaza..

Saat 16.00 sırlarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen olayda G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı.

ARKADAŞINI VURDU

Tabancadan çıkan kurşun K.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.