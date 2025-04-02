Kocaeli'de tavuk döner yiyen 51 kişi hastanelik oldu

AA

Tavuk döner, onlarca kişiyi hastanelik etti..

Olayın adresi Kocaeli.

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide dün akşam tavuk yiyen 51 kişide bir süre sonra mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişiler dün akşam ve gece saatlerinde peyderpey Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere başvurdu.

51 KİŞİDEN 50'Sİ TABURCU EDİLDİ

Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 50 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden satışı yapılan dönerden numune alarak tahlile gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.