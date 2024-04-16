Kocaeli'de ters yöne giren ehliyetsiz sürücü tırla bariyer arasına sıkıştı Körfez ilçesinde polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü F.D., D-100 karayolunda ters yöne girerek kaza yaptı..

DHA

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı..

Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 41 AHL 411 plakalı hafif ticari araç, 'Dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada, hafif ticari araç D-100 karayolunda İstanbul yönüne giden şeritte ters yöne doğru döndü.

Tır ile bariyer arasına sıkıştı

Bu sırada D-100 karayolunda seyreden E.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile karşı karşıya geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, tır sürücüsünün refleksi sayesinde tıra çarpmaktan son anda kurtuldu.

Hafif ticari araç daha sonra tır ile bariyer arasında sıkıştı.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

Polis ekipleri, tüm kapıları sıkışan aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde hafif ticari aracı kullanan 16 yaşındaki F.D.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken tır sürücüsü E.İ. ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)