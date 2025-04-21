Kocaeli'de tırla hastane otoparkına girdi: Alkollü çıktı

DHA

Kocaeli'de Darıca ilçesinde saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dorsesinde boş konteyner bulunan Arif B.'nin kullandığı 34 KVN 407 plakalı tır, Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, şoförünün direksiyonu birden kırarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu alana girdi.

Tır şoförü Arif B., daha sonra bir kaç metre ilerideki acil servis otoparkına girerek sağlı sollu park halindeki araçların arasından geçti.

HASTANE POLİSİ DURDURDU, ARAÇTAN İNMEDİ

Olayı görenlerin panikleyerek bağrışması üzerine dışarıya çıkan hastane polisi, tırı durdurarak, destek istedi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip gelirken, tırşoförü Arif B., kendisini aracına kilitleyerek dakikalarca "Bırakın beni" diye bağırmaya başladı.

Polislerin ikna çabaları sonrası araçtan indirilen Arif B. gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, TIRDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis tarafından alkol ölçümü yapılan Arif B.'nin 2.26 promil alkollü olduğu tespit edilirken, araç içerisindeki aramada ise 4,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kolundan yaralanan sürücü Arif B.'nin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alınırken, yapılan tedavisinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü.

tırda daha kapsamlı arama yapmak isteyen polis, aracı bulunduğu yerden kaldırarak karakola çektirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.