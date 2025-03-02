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Kocaeli'de yer altından çıkan gaz kontrollü olarak yakıldı

Kocaeli'de yer altından çıkan gaz kontrollü olarak yakıldı Kartepe ilçesinde 13 gün önce yer altından çıkan gaz yanmaya devam ederken, aynı bölgede bugün de sondaj çalışması sırasında gaz açığa çıktı. Ekipler kontrollü olarak gazı yaktı.