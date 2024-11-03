Kocaeli'deki tarihi köprü, 50 metre ileriye taşındı

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ile İzmit ilçeleri arasındaki Salim Dervişoğlu Caddesi kenarında bulunan Kilezdere Kemer Köprüsü, III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'a yakınlığıyla bilinen Canfeda Hatun tarafından 16. yüzyılda inşa ettirildi.

Yuvacık Barajı'na su sağlayan ve "Kilezdere" olarak da adlandırılan Kirazdere'den ismini alan köprü, yapımından sonra da pek çok kez onarım çalışması gördü.

YAKLAŞIK 50 METRE İLERİYE TAŞINDI

1998'de demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında orijinal yerinden sökülen köprü, yaklaşık 50 metre ileriye taşındı.

Mimarisiyle de dikkat çeken köprü, günümüzde araç trafiğine kapalı.

Araştırmacı-yazar Emin Öztürk, köprünün tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"CANFEDA HATUN'UN BU KÖPRÜ GİBİ ÇOK SAYIDA ESERİ BULUNUYOR"

Öztürk, Kilezdere Kemer Köprüsü'nün 16. yüzyılda inşa edildiğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

ilezdere Kemer Köprüsü, Osmanlı sarayında Kethüda unvanıyla bilinen, haremde de önemli görevler üstlenen ve III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'a çok yakın olan Canfeda Hatun tarafından yaptırılmış. Gelirlerinin bir kısmını hayır işlerine harcayan Canfeda Hatun'un, İstanbul ve İzmit'te bu köprü gibi çok sayıda eseri bulunuyor.

"GÖRSEL OLARAK DA GÜNÜMÜZE TAŞINMIŞ"

Köprünün, dönemin ticari hareketliliğine büyük katkı sağladığını ifade eden Öztürk, "Halk arasında 'Kemer Köprü' olarak da bilinen bu tarihi yapı, ismini Yuvacık Barajı'na su sağlayan ve Kilezdere olarak da bilinen Kirazdere'den alıyor. Köprü, dönemin ünlü minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh'un çizimlerinde de kendine yer bulmuş. Nasuh'un çizimlerinde köprü, 3 büyük ve 6 küçük gözlü olarak ayrıntılı bir şekilde resmedilmiş. Bu minyatürler sayesinde Kilezdere Kemer Köprüsü'nün tarihi değeri, yalnızca sözlü anlatımlarda değil, görsel olarak da günümüze taşınmış" ifadesinde bulundu.

"SUYU DAHA VERİMLİ YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YAPILMIŞ"

Köprünün her bir gözünün yükseklik ve genişlik bakımından farklı olduğunu söyleyen Emin Öztürk, devamında şöyle konuştu:

Bu yapısal farklılıklar, köprünün dayanıklılığını artırmak ve altından geçen akıntının hızına göre suyu daha verimli şekilde yönlendirmek amacıyla yapılmış. Köprünün üst kısmı, yani tabliyesi, 57 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde. Bu da onun o dönemdeki araç ve yaya geçişleri için yeterli genişlikte olduğunu gösteriyor.

"KÖPRÜ GÜNÜMÜZDE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI"

Öztürk, köprünün yapımından sonra pek çok kez onarım çalışması gördüğünü anlatarak, "Kilezdere Kemer Köprüsü, 1998 yılında İzmit kent içi demiryolu inşaatı çalışmaları sırasında orijinal yerinden yaklaşık 50 metre aşağıya taşındı. Günümüzde araç trafiğine kapalı olan köprü, hala Osmanlı dönemine ait değerli bir miras olarak dikkat çekiyor" dedi.