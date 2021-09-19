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    Kocaeli'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

    Gebze ilçesindeki 6 katlı binada yangın çıkması sonucunda bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonrasında alevler kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 23:38
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    Kocaeli'nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

    Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı #1

    YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

    Binanın bulunduğu sokağın dar olması ve araç parklanmaları sebebiyle olay yerine geç gelen itfaiye ekipleri başlattıkları çalışmayla yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Yangının çıktığı binada çatı katının hemen altında bulunan 6. katta ise daire sakinlerinin yangını ve ekiplerin çalışmalarını sakin bir şekilde izlemeye devam etti.

    Maddi hasara sebep olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

    Kocaeli nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı #2

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