'Kocakarı Soğukları' bu yıl gözükmeyecek

AA & Ensonhaber

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, halk arasında "Kocakarı Soğukları" olarak bilinen ve genellikle 11-17 Mart arasında etkili olup ay sonuna kadar sürebilen soğuk hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mart ayındaki hava koşullarının çoğu zaman yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Köse, tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Ancak bu yıl için farklı bir tablo çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle 2025 yılında 'Kocakarı Soğukları' yaşanmayacak.

MART AYI: SICAK BİR GÜN, ERTESİ GÜN KIŞ

Köse, mart ayının doğası gereği sürprizlere açık olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

Bahar havası bir anda yerini sert rüzgarlara ve soğuk havaya bırakabilir. Bu, kışın tamamen bittiği anlamına gelmez. Mart ayının ikinci yarısında yeniden soğuk hava dalgaları yaşanabilir. Atalarımızın dediği gibi, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'. Bu sözü unutmamakta fayda var.

ESKİ NESİLLER HAVA TAHMİNLERİNİ GÖZLEMLE YAPIYORDU

Ahmet Köse, bilimsel meteorolojik tahminlerin yapılamadığı dönemlerde insanların uzun yıllara dayanan gözlemlerle hava durumunu kestirmeye çalıştığını belirtti. O dönemde kitle iletişim araçları olmadığı için çiftçilerin, tarım işlerini atalarının deneyimlerine ve doğadaki işaretlere göre yürüttüğünü aktaran Köse, şöyle devam etti:

Halk, mart ayının ilk sekiz günündeki hava durumunu gözlemleyerek o yılın genel iklim seyrini tahmin etmeye çalışırdı. Bu dönem, mart ile ekim ayları arasında tarım işlerinin en yoğun olduğu zamandı. Her bir mart günü, yılın ilerleyen ayları için bir işaret olarak kabul edilirdi. Bugün bu gelenek unutulmaya yüz tutmuş olsa da kültürel mirasımız açısından önemli bir değer taşıyor. Ben de bu bilgileri gündemde tutarak gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyorum.

METEOROLOJİDE BÜYÜK TEKNOLOJİK ATILIM

Gelişen teknolojiyle birlikte hava tahminlerinin daha güvenilir hale geldiğini vurgulayan Köse, meteoroloji mühendislerinin milyonlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen hava olaylarını en doğru şekilde öngörmeye çalıştığını belirtti: