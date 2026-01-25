Konut kredisi faizleri 2026: İlk evim konut kredisi faizi düştü mü, yüzde kaç?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artan konut fiyatları ve yükselen kredi faizleri nedeniyle ev sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, 2026'dan umutlu.

Bu yıl devreye alınması beklenen düşük faizli "İlk Evim" konut kredisi için gelecek açıklamalar bekleniyor.

Özellikle ilk kez ev alacaklar ile sektörde hareketlilik bekleyen müteahhitler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek faiz oranları ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor.

Peki; 2026 İlk Evim konut kredisi başladı mı? Faiz oranları netleşti? Kimler faydalanabilecek?

İşte, gündemdeki detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZİ 2026

Merkez Bankası’nın politika faizini %38’den %37’ye indirmesiyle birlikte, bankaların konut kredisi faizlerinde de sınırlı bir gerileme görüldü.

Ocak 2026 itibarıyla özel bankalarda konut kredisi faiz oranları aylık %2,64 ile %2,81 bandına çekilmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evim kredisi gündeme geldi.

Henüz net bir karar alınmamış olsa da, çeşitli kolaylıkların uygulanabileceği sinyali verildi.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için 2026'nın daha umut vadeden bir yıl olması bekleniyor.