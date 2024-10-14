Konya'da 87 kişiden 3.2 milyon TL vurgun yapan 13 dolandırıcı tutuklandı

DHA

Bir dolandırıcı çetesi daha çökertildi..

Konya'da 87 kişiyi elde ettikleri kişisel bilgilerini kullanıp telefonla arayarak 3.2 milyon lira dolandıran 13 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri ellerindeki kişisel bilgilerle yurt dışında yaşayan akrabalarının isimlerini kullanıp; sınır kapısında kaza yaptıklarını, aracın tamiri için yanlarında döviz olduğu için ödeme yapamadıklarını belirterek verdikleri banka hesap numaralarına para yatırmalarını sağlama yoluyla dolandırdıkları belirlendi.

87 KİŞİYİ 3.2 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Bu kapsamda Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Konya merkezli Manisa ve İzmir'de yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 29 cep telefonu, 24 sim kart, 1 laptop, 20 burma bilezik, 2 çeyrek altın, 2 yarım altın, bir miktar para, 3 USB bellek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan 1 şüphelinin de yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.