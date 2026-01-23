Abone ol: Google News

Konya'da akaryakıt istasyonunu soyan şüpheliler yakalandı

Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 06:53
Konya'da Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çömlekci Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

