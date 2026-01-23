Konya'da akaryakıt istasyonunu soyan şüpheliler yakalandı

- Konya'da akaryakıt istasyonunu soyan 4 şüpheli yakalandı.
- Polis, şüphelileri düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
- Soruşturma devam ediyor.
Konya'da Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çömlekci Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.