Konya'da ateşlenen kurşun yoldan geçen sürücüyü yaraladı

İHA
Konya'nın merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Abdürreşit Caddesi'nde 42 AYK 705 plakalı otomobiliyle bir marketin önünde duran şahıs, market çıkışında yanına geldiği aracının içerisindeki bir kadınla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda şahıs silahını çıkararak rastgele ateş açtı.
YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ VURULDU
Bu sırada cadde üzerinde 42 APK 47 plakalı otomobille seyreden F.M.B. (45), ensesinden vurularak yaralandı.
Şüpheli şahıs ise araç içerisinde tartıştığı kadına doğru 3 el ateş etti.
Kadının vurulup vurulmadığı henüz bilinmezken, şahıs aracına binip kadınla birlikte kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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