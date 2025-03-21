DHA

Kadına şiddetin son örneği Konya'da yaşandı..

Geçtiğimiz çarşamba günü Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Adaş Sokak'taki evinde 4 aylık bebeğini emziren Zeynep Y.'yi, iddiaya göre yanına gelen eşi Abdülsamet Y. darbetti.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Kaçarak yakındaki kayınvalidesinin evine sığınan Zeynep Y.'nin peşinden giden Abdülsamet Y., eşini sırtından 2 kez bıçakladı. Zeynep Y. kanlar içinde kalırken, Abdülsamet Y. olay yerinden uzaklaştı.

Zeynep Y., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında bulunan Zeynep Y., dün taburcu edildi.

SALDIRGAN EŞ SERBEST BIRAKILDI

Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'ÇOCUKLARIM İÇİN KATLANIYORDUM'

Olayı anlatan Zeynep Y., "Kızımı emzirirken eşim cinnet geçirip, bir anda beni darbetmeye başladı. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Bu sırada kayınvalidemin evine kaçtım. Peşimden gelip, beni sırtımdan 2 kez bıçakladı. Kendisinden çoğu kez şiddet gördüm. Her seferinde 'Çocukları senden alırım, seni öldürürüm' gibi tehditte bulunuyordu. Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur? Çocuklarım onların elinde. 4 aylık bir bebeğim var ve benim onu emzirmem gerekiyor. 3 yaşındaki oğlum bensiz yapamaz. O caninin de bir an önce tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

'3'ÜNCÜ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK'

Kendisinin ve çocuklarının hayatından endişe duyduğunu belirten Zeynep Y., "Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış. Sırtımdan bıçaklanmışım, benim ölmem mi gerekiyordu? Beni bıçaklaması yeterli bir neden değil mi? Şu an kapıma silahla gelse beni öldürebilir. Beni bıçakladığı günün gecesinde madde kullandı. Sabah olunca da kendisinde bir hareketlilik oldu. 'Seni öldüreceğim' deyip duruyordu. Oğlumu da dövüyordu. Bebeğimin bile ağlamasına sinirleniyordu. Çocuklarımın hayatı tehlikede, onların yanımda olmasını istiyorum. Biri 4 aylık emzirmem gerekiyor. Diğeri 3 yaşında bana muhtaç durumda. Beni dövdüğü için 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdık. En son beni zorla adliyeye götürdü, tehditle uzaklaştırma kararlarını geri çektirdi. Son olaydan sonra 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdık." dedi.

'ÇOCUKLARDAN HABER ALAMIYORUZ'

Zeynep Y.'nin avukatı Şükrü İnci ise şunları söyledi: