Konya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Konya'da saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akyokuş mevkiinde, B.Y. (22) ve M.G. (23) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

BİRİ KARNINDAN DİĞERİ BACAĞINDAN YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası B.Y. karnından, M.G. ise bacağından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.