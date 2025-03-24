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AA & Ensonhaber

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Apak Yaylası yakınlarında, yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 20 metre çapında bir obruk, 15 gün önce tarlada ekim yapan işçiler tarafından fark edildi.

13 KAMYON TOPRAK DÖKÜLDÜ, YİNE ÇÖKTÜ

Tarla sahibi Ahmet Boztaş, daha önce aynı bölgede yaşanan bir çöküntüye 13 kamyon toprakla müdahale ettiklerini belirtti.

Bu sefer oluşan obruğun, geçen yılki çöküntüden çok daha büyük olduğunu vurgulayan Boztaş, "Obruğu yeniden doldurmak için adımlar atacağız. Eğer çökme durursa, burayı doldurabiliriz ama çökme devam ederse, dolgu yapmamız mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.