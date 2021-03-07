Konya'da eğlence mekanına baskın yapıldı

Koronavirüs vaka artışında kırmızı kategoride olan Konya'da, alkollü mekan eğlenen 64 kişiye ceza kesildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının açık olduğu ve koronavirüs önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 64 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞTİ

Denetlenen iş yerinin ise daha önce mühürlendiği ancak mührün kırıldığı öğrenildi.

İş yeri sorumlusu Selami Y. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Mühür bozma' suçundan soruşturma başlatıldı.