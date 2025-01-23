Konya'da etli ekmek yiyen yandı; Harcından bakın neler neler çıktı...

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında da taklit ve tağşiş yapan firmaları kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.

Yeni yayımlanan listede Konya’dan 4 firma yer aldı.

Bu firmaların 3’ünün etli ekmek satan işletmeler olması dikkat çekti.

HARCINA KARIŞTIRDILAR

Bakanlığın ifşa ettiği firmalar arasında Kısmet Lokantası, Esen Etliekmek, Teke Restorant ve Karagöz Yöresel Ürünler bulunuyor.

Listede, söz konusu işletmelerin ürünlerinde halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş içeriklerin yer aldığı ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.

Özellikle etliekmekte kullanılan malzemelerin tüketiciyi yanıltacak şekilde hazırlandığı belirtilirken, yetkililer vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.