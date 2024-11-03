Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gece saatlerinde Sadetler Mahallesi Kurtuluş Caddesi Eti Alüminyum Fabrikası civarında, S.Ç. idaresindeki 42 APN 235 plakalı hafif ticari araç ile E.C. idaresindeki 06 AZU 35 plakalı Fiat Tofaş otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada her iki aracın da sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, kaza kırım ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.