Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Konya'da gece saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde, M.M.K. (19) idaresindeki 70 ABS 438 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

2 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Kazada motosiklet sürücüsü M.M.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1'İNİN DURUMU AĞIR

Konya Numune Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.