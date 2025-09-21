Konya'da kuraklık, gölleri vurdu

Yağışların azalması, akarsuların kuruması ve yer altı sularının çekilmesiyle birlikte birçok göl, beslenme kaynaklarını kaybetti. Sularından elde edilen sodyum sülfat ve sodyum karbonat ile endüstriyel üretim için önem taşıyan göller, tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

YABAN HAYATI TEHDİT ALTINDA

Geçmişte göçmen kuşlar için beslenme ve üreme alanı olan göllerin kuruması, bölgedeki doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Birçok canlı türünün barındığı bu alanların yok olması, yaban hayatı açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

"SU SEVİYELERİ SIFIRLANDI"

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, geçmişte 50 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen su seviyelerine sahip göllerin bu yıl tamamen kuruduğunu söyledi. Arık, bunun havzadaki genel kuraklığın en temel göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

KUŞLARIN GÖÇ ROTASI BOZULDU

Arık, göllerin kaybıyla birlikte göçmen kuşların da üreme ve konaklama alanlarını yitirdiğini belirterek, “Bu kuşları çeken en önemli şey suyun varlığıydı. Suyu kaybettiğimizde canlı çeşitliliğini de kaybetmiş oluyoruz.” dedi.

YER ALTI SUYU ALARM VERİYOR

Prof. Dr. Arık, yaptıkları incelemelerde göletlerde suyun neredeyse tükenme noktasına geldiğini aktardı. Kuraklık, akarsuların besleme yapamaması ve yoğun yer altı suyu kullanımıyla su seviyelerinin onlarca metre düştüğünü ifade eden Arık, bazı yeni açılan kuyularda su bulunamadığını kaydetti.

"ACI SU"NUN ENDÜSTRİYEL ÖNEMİ

Tersakan ve Bolluk göllerinden çıkarılan ve halk arasında “acı su” olarak bilinen suların, endüstride kritik bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Arık, “Bu sulardan elde edilen sodyum karbonat ve sodyum sülfat birçok kimyasalın hammaddesi. Sofralık tuz en az kullanım alanı. Bu göller tarımsal sulamada kullanılmıyordu ama endüstri için çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.