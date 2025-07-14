Konya'da orman yangını

Konya'nın Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Darvras mevkisinde saat 11.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğanhisar ve Ilgın orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

"MÜDAHALE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Konya Valiliği’nin 'X' hesabından yapılan açıklamada, ''Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkiinde saat 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir'' denildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.