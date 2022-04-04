Konya'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otobüste bulunan 48 yaşındaki yolcu T.E., üzerinde 101 gram eroinle yakalandı.
- DHA
- 04.04.2022 - 20:27
Konya Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bugün saat 17.30'da Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada Antalya'dan Aksaray'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN YOLCU TUTUKLANDI
Yapılan aramada yolculardan T.E.'nin üzerinde 101 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.