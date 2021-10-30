Konya'da polis uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca sonucu yakalanırken, 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

60 KİLOMETRE BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan detaylı çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda, Konya girişinde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu.

Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı polis ekipleri 60 kilometre boyunca takip etti.

Konya'da polisten kaçan araçtan 24 kilo 600 gram eroin çıktı VİDEO



ARAÇTAN 24 KİLO 600 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şahıslar kovalamaca esnasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan aracın yakınlarında 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.