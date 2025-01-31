Konya'da sahte içki operasyonu: 2 adrese polis baskını

DHA

Son dönemde artış gösteren sahte içki sebepli can kayıplarından sonra denetimler de arttı.

Bu kapsamda Konya'da operasyon vardı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 şahsın evinde sahte içki bulundurduğu ve haksız kazanç sağlamak amacıyla satışını yapacağı bilgisi alındı.

45 LİTRE KAÇAK İÇKİ

Şüpheli şahsın 2 ayrı adresine baskın yapılırken, baskında 24,5 litre sahte viski, 22 litre sahte boğma rakı ele geçirildi.

Ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.