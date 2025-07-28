Konya'da sıcak hava etkili oldu: Karapınar’da termometreler 41.5 dereceyi gösterdi Karapınar’da termometreler 41.5 dereceyi gösterirken ilçede etkili olan aşırı sıcaklar, özellikle açık arazide çalışan çiftçileri, inşaat işçilerini ve dış ortamda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Tüm yurtta sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor... Bu kapsamda, Konya'nın Karapınar ilçesinde bugün hava sıcaklığı 41.5 dereceye ulaştı. SICAKLIK REKORU KIRILDI Edinilen bilgilerde, hava sıcaklığı 41.5 dereceye ulaşan Karapınar, ilçede ölçülen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Önceki rekor, 2000 yılının Temmuz ayında kaydedilen 41.2 dereceydi. AŞIRI SICAKLAR, YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklar, özellikle açık arazide çalışan çiftçileri, inşaat işçilerini ve dış ortamda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkiliyor. VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU Vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlara yönelirken, uzmanlar da günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması, bol su tüketilmesi ve hafif giysiler tercih edilmesi çağrısında bulundu. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirtti. İç Haber Haberleri 00.00'dan sonra başlıyor: 7 gece sürecek...

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