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Konya'da sıcak hava etkili oldu: Karapınar’da termometreler 41.5 dereceyi gösterdi

Karapınar’da termometreler 41.5 dereceyi gösterirken ilçede etkili olan aşırı sıcaklar, özellikle açık arazide çalışan çiftçileri, inşaat işçilerini ve dış ortamda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

İHA İHA
28.07.2025 16:59
Konya'da sıcak hava etkili oldu: Karapınar’da termometreler 41.5 dereceyi gösterdi

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Bu kapsamda, Konya'nın Karapınar ilçesinde bugün hava sıcaklığı 41.5 dereceye ulaştı. 

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Edinilen bilgilerde, hava sıcaklığı 41.5 dereceye ulaşan Karapınar, ilçede ölçülen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı.

Önceki rekor, 2000 yılının Temmuz ayında kaydedilen 41.2 dereceydi.

AŞIRI SICAKLAR, YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklar, özellikle açık arazide çalışan çiftçileri, inşaat işçilerini ve dış ortamda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU

Vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlara yönelirken, uzmanlar da günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunması, bol su tüketilmesi ve hafif giysiler tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde de yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirtti.

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